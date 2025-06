Villaricca, forze di opposizione: “Qui la TARI per i commercianti è la più alta della provincia”

Villaricca, un Comune allo sbando. Nonostante la ferma opposizione delle forze di minoranza, il Comune – con la forza dei numeri ma con la miopia dell’incompetenza – ha imposto le tariffe TARI per i commercianti più alte della provincia; bar, pizzerie, ortofrutta e altre attività commerciali pagheranno più di tutti i comuni della provincia. Una scelta scandalosa, che colpisce solo chi lavora e paga regolarmente.

I commercianti vengono spremuti “come limoni”, riceveranno bollette fuori da ogni logica, di importi di gran lunga superiori rispetto a quelli dei Comuni vicini – perfino superiori a Napoli. Roma, Capri e Ischia. È un’umiliazione per chi ogni giorno alza la saracinesca e resiste tra costi in aumento e servizi che peggiorano. Il messaggio è chiaro: colpire chi paga, chi è in regola deve pagare anche per gli altri. È inaccettabile. È ingiusto. È vergognoso.

Chiediamo con forza:

• l’immediata revisione delle tariffe TARI per le utenze non domestiche,

• la fine di spese inutili come supporti al rup e incarichi di comunicazione per il sindaco, destinando invece queste risorse alla lotta all’evasione

Se l’amministrazione non è in grado di far rispettare le regole, abbia almeno il pudore di non massacrare chi le rispetta. I commercianti di Villaricca non sono bancomat e non sono sudditi. Chi lavora va difeso.

Comunicato stampa delle forze di minoranza