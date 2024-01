È ancora emergenza criminalità sulla circumvallazione esterna di Villaricca, tra furti e rapine a cittadini e commercianti. Nel mirino dei ladri sono finiti Anna e Alberto, una coppia residente da tredici anni a Giugliano. Mentre Alberto era al lavoro, ignoti hanno agito rubandogli l’auto nel parcheggio antistante la fabbrica in cui presta servizio.

Villaricca, denunciano sui social furto auto: “L’avremmo fatto anche se era cavallo di ritorno”

Fortunatamente marito e moglie sono riusciti a localizzare la vettura a poche centinaia di metri dal luogo del furto grazie a un dispositivo satellitare. L’auto, però, è stata ritrovata in pessime condizioni: l’impianto elettrico è stato manomesso e danneggiato dai balordi nel tentativo di disattivare il sistema di allarme.

Un grave danno per la coppia che, oltre a ritrovarsi loro malgrado vittime di un furto, dovranno sostenere anche le spese non poche esigue di riparazione della vettura. Anna e Alberto si sono subito rivolti ai Carabinieri per denunciare il raid. In un post su Facebook hanno raccontato l’accaduto, raccogliendo centinaia di commenti di solidarietà.

Nonostante il grave episodio, la coppia invita a chi, come loro, si è ritrovato nella stessa situazione a denunciare e ad affidarsi alle forze dell’ordine.