Napoli, rubano scooter e tentano il cavallo di ritorno: all’incontro trovano la polizia. Due arresti

Rubano uno scooter e tentano di estorcere soldi al proprietario con la tecnica del cavallo di ritorno. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne e un 18enne, entrambi napoletani, per estorsione aggravata.

Napoli, rubano scooter e tentano il cavallo di ritorno: all’appuntamento trovano la polizia. Due arresti

In particolare, i falchi della Squadra Mobile hanno svolto un’attività investigativa in merito ad un furto di un motoveicolo, avvenuto tra la notte di lunedì e martedì. Gli agenti hanno accertato che il proprietario del veicolo era stato contattato da un uomo che l’aveva invitato a raggiungere via Argine per la consegna del motoveicolo in cambio di 1200 euro.

I poliziotti hanno seguito la vittima fino al luogo dell’incontro, dove si sono presentati tre uomini a bordo di un’auto intenti a recuperare la somma di denaro pattuita come corrispettivo della restituzione dello scooter. In quel frangente i malviventi, una volta accortisi della presenza delle forze dell’ordine, hanno tentato di darsi alla fuga a piedi. Due di essi sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Gli indagati sono stati tratti in arresto dagli agenti intervenuti sul posto mentre il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.