Villaricca, delivery della droga in auto lungo corso Europa: arrestato 30enne

Girava nel cuore della notte a bordo di un’auto lungo corso Europa a Villaricca. Quando i carabinieri della locale stazione guidati dal comandante Pietro Amati l’hanno fermato per un controllo, il 30enne alla guida era solo e non ha opposto resistenza. A bordo del veicolo nascondeva 40 dosi di cocaina e contanti. I militari dell’Arma a quel punto hanno fatto scattare le manette. L’uomo, residente a Napoli, deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per ora è in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Il delivery della droga continua a proliferare sulla circumvallazione esterna tra Giugliano, Mugnano, Melito e Villaricca. Pochi giorni fa un 25enne napoletano è stato fermato all’esterno di un noto bar di via Pietro Nenni a Mugnano mentre cedeva una dose di droga a un acquirente. Il giovane fu bloccato in flagrante dagli stessi carabinieri della stazione di Villaricca e poi sottoposto ai domiciliari. Furono sequestrati anche 350 euro in contanti e diverse dosi di cobret.