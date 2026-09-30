Qualiano, noto bar senza contatore per 5 anni: rubata corrente per oltre 181mila euro

Per cinque anni il bar sarebbe rimasto senza un regolare contatore e senza un contratto per la fornitura di energia elettrica, ma frigoriferi, cassa, fornetti e macchina per il caffè avrebbero continuato a funzionare normalmente. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Qualiano durante un controllo effettuato in un noto bar della Circumvallazione Esterna.

Qualiano, scoperto allaccio abusivo alla rete elettrica

Secondo quanto ricostruito dai militari con la collaborazione del personale Enel, l’attività commerciale sarebbe stata collegata abusivamente alla rete elettrica, senza contatore e senza un regolare contratto di fornitura.

Una situazione che, stando agli accertamenti, sarebbe andata avanti per 1.825 giorni, equivalenti a circa cinque anni. Gli investigatori hanno quindi effettuato una stima dell’energia che sarebbe stata prelevata nel corso di questo periodo.

Energia elettrica per oltre 181mila euro

Il valore complessivo dell’energia elettrica che sarebbe stata sottratta alla rete supera i 181mila euro. Una cifra considerevole che, secondo quanto emerso durante il controllo, sarebbe riconducibile ai consumi necessari per mantenere in funzione le apparecchiature presenti all’interno del bar. Al termine degli accertamenti, il gestore dell’attività, un 39enne residente a Trentola Ducenta, è stato denunciato per furto di energia elettrica. La denuncia apre ora il relativo iter giudiziario e le responsabilità dell’uomo dovranno essere accertate nelle sedi competenti.