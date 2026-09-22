Mugnano, sorpreso a spacciare all’esterno di un bar sulla circumvallazione: arrestato 25enne

Stava spacciando di domenica, in pieno giorno, a bordo della sua auto, all’esterno di un noto bar in via Pietro Nenni, sulla circumvallazione esterna. I carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati, però l’hanno sorpreso in flagrante e arrestato mentre cedeva una dose di droga a un acquirente. A finire in manette Andrea Amabile, 25enne napoletano.

All’esito di una perquisizione, i militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro diversi grammi di Cobret e circa 350 euro in contanti, ritenuti provento illecito dell’attività di vendita delle sostanze stupefacenti. Per Amabile sono scattate le manette. Giudicato con rito direttissimo, è stato ristretto ai domiciliari. Segnalato alla Prefettura anche l’acquirente che stava ricevendo da lui una dose di droga all’esterno del bar.