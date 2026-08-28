Villaricca, droga e contanti nell’officina: arrestato noto elettrauto 35enne

Droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi all’interno di un’officina di elettrauto. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri della stazione di Villaricca durante un controllo effettuato in Corso Europa. A finire in manette Massimiliano Amarone, 35enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Villaricca, droga e contanti nell’officina: arrestato elettrauto 35enne

I militari, impegnati in un servizio mirato sul territorio, hanno deciso di effettuare un controllo all’interno dell’officina. Durante la perquisizione dei locali sono stati trovati circa 220 grammi di hashish e 650 grammi di marijuana. Sequestrati anche tre bilancini di precisione, materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi, un telefono cellulare e 1.560 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere provento dell’attività illecita.

Gli accertamenti dei carabinieri guidati dal comandante Pietro Amati non si sono fermati all’officina. La perquisizione è stata infatti estesa anche all’abitazione del 35enne, dove i militari hanno rinvenuto semi di cannabis e un ulteriore bilancino di precisione. Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.