Villaricca, “Cuore in campo”: un percorso di sport e amicizia per ricordare il professore Orazio Vitale

VILLARICCA – Venerdi 7 novembre alla ore 19,30 presso il campetto “Don Antonio Serra” di Villaricca nasce ufficialmente “Cuore in Campo”, l’iniziativa promossa da “Idee e Concretezza” APS in collaborazione con la Comunità Amalia Fusco. Fin dalla prima giornata, il progetto vuole rendere omaggio a Orazio Vitale, docente della Scuola “Ada Negri”, biologo e allenatore che ha formato giovani talenti, tra cui i fratelli Insigne. I veri protagonisti saranno i ragazzi della Comunità Amalia Fusco, che con entusiasmo e impegno daranno vita a un percorso di sport, amicizia e solidarietà. Accanto a loro, don Giuseppe Tufo e le istituzioni locali parteciperanno per sottolineare l’importanza di comunità, valori condivisi e inclusione.

A seguire: taglio della torta, bibite e musica per festeggiare insieme il debutto di questa iniziativa, che unisce gioco e cuore. Durante la serata sarà possibile onorare la memoria di Orazio Vitale con una targa commemorativa, un simbolo della sua passione per i giovani, dello sport e della vita dedicata a educare con amore e dedizione. Un invito aperto a tutta la comunità: partecipate per condividere emozioni, valori e ricordi. Ogni sorriso e ogni gesto sul campo saranno un tributo a chi ha creduto nel potere dello sport per unire e far crescere.

COMUNICATO STAMPA