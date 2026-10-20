Villaricca, “Colori e Profumi d’Autunno”: tre giornate di laboratori gratuiti, spettacoli e attività per bambini e famiglie

VILLARICCA – Tre giornate dedicate ai bambini, alle famiglie e alla condivisione, all’insegna della creatività, del gioco e della partecipazione. Il 23, 24 e 25 ottobre il Palazzo Baronale di Villaricca ospiterà “Colori e Profumi d’Autunno”, un’iniziativa che propone laboratori socio-educativi, attività artistiche, animazione, musica e spettacoli, con l’obiettivo di offrire alla comunità occasioni di incontro e crescita.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività delle Politiche Sociali dall’assessore Roberta De Martino, punta in particolare a coinvolgere i più piccoli attraverso esperienze educative e ricreative capaci di coniugare divertimento, apprendimento e socializzazione.

Un elemento centrale del progetto è rappresentato dai laboratori destinati ai bambini, la cui partecipazione è totalmente gratuita. Un’opportunità resa possibile grazie ai finanziamenti ottenuti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito delle risorse dedicate a iniziative rivolte alle famiglie e ai minori. I fondi consentono di sostenere attività specifiche, offrendo ai bambini la possibilità di partecipare a esperienze creative ed educative senza costi a carico delle famiglie.

Il programma si articolerà in tre giornate tematiche, con proposte che spaziano dai laboratori artigianali e artistici alle attività musicali ed espressive, passando per spettacoli di magia, bolle di sapone, cabaret, danza e animazione.

La giornata di venerdì 23 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00, sarà dedicata al tema “Natura, Mani e Legami d’Autunno”, con laboratori artigianali e attività creative. Sabato 24 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30, il tema sarà “Ritmi e Parole d’Autunno”, con laboratori musicali ed espressivi e uno spettacolo serale di danza. Domenica 25 ottobre, negli stessi orari, il filo conduttore sarà “Emozioni, Lettura e Natura”, con ulteriori laboratori, uno spettacolo di magia e, alle ore 19:30, il cabaret “Siamo Terroni”, con Ciro Bianco e Luigi Castelli.

L’organizzazione dell’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al lavoro dell’Ufficio Politiche Sociali, il cui impegno contribuisce alla realizzazione di attività rivolte al benessere delle famiglie e alla valorizzazione degli spazi di aggregazione cittadini.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché partecipi numerosa alle tre giornate. L’iniziativa rappresenta, infatti, non soltanto un’occasione di svago, ma anche un’opportunità per vivere il territorio, condividere esperienze e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

“Villaricca siamo noi”: un messaggio che richiama il valore della partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città. Partecipare significa conoscere le iniziative, esprimere idee, formulare proposte e contribuire concretamente al miglioramento della comunità. Una città cresce quando i suoi cittadini scelgono di esserci, di confrontarsi e di diventarne protagonisti.

Dove: Palazzo Baronale, Corso Vittorio Emanuele 40/52, Villaricca (NA).

Quando: 23, 24 e 25 ottobre 2026.

Ingresso ai laboratori per bambini: gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

COMUNICATO STAMPA