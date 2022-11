Un nuovo cedimento del manto stradale a Villaricca, nella zona di via Palermo, complici anche le forti piogge di ieri e questa mattina, hanno costretto, in queste ore, a vigili del fuoco e polizia locale di sgomberare altre famiglie .

Villaricca, cede nuovo tratto di strada

Quattro giorni fa una parte della strada era collassata proprio a ridosso di alcuni edifici. Erano circa le cinque del mattino quando un boato ha svegliato i residenti della zona di via Palermo a Villaricca, arteria stradale al confine con Marano e Qualiano. Al civico 72 una voragine ha inghiottito mezza strada.

Nei giorni scorsi, dopo l’esecuzione dei rilievi tecnici, sono state eseguite anche le prove di carico. La maxi voragine era stata riempita proprio nella giornata di ieri dalla ditta incaricata. Ora il nuovo cedimento, con contestuale allargamento della buca.

Al momento sono dieci le famiglie sgomberate a fini precauzionali. Ancora ignote le cause del cedimento del manto stradale. Da una prima ipotesi, la frana sarebbe stata provocata da un problema alla condotta fognaria. La Protezione Civile sta fornendo assistenza materiale ai nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni. Sono in corso in questo momento i lavori Italgas per mettere in sicurezza la condotta del gas.