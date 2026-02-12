Villaricca, Carnevale in villa: una festa di colori, musica e solidarietà

Villaricca, venerdì 13 febbraio 9,30 – 12,30 – Un’esplosione di allegria, musica e condivisione ha animato la Villa Comunale di Corso Italia in occasione di “Carnevale in Villa”, un evento dedicato ai più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la comunità. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Idee e Concretezza, in collaborazione con la Misericordia di Napoli Sanità, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano e la Comunità Amalia Fusco, nell’ambito del progetto “Cuore in Campo”, con il patrocinio del Comune di Villaricca.

Una mattinata di festa e inclusione, durante la quale bambini e famiglie hanno potuto vivere momenti di spensieratezza grazie ad accoglienza con musica, animazione, baby dance, balli di gruppo, incontri con mascotte, momenti fotografici e tanto divertimento assicurato. Fondamentale il contributo dell’Associazione ARCU, con cui l’evento è stato realizzato in collaborazione, che ha garantito la perfetta riuscita della manifestazione mettendo a disposizione il campo, le attrezzature audio, la musica e il supporto tecnico, assicurando uno svolgimento fluido e professionale dell’intera iniziativa.

Un sentito ringraziamento va allo Sponsor Ufficiale: Vigilanza Il Cerchio, per il sostegno e la disponibilità dimostrati. Si ringraziano inoltre tutti gli sponsor e le realtà del territorio che hanno contribuito in maniera significativa alla riuscita dell’evento: Pasticceria Galdiero, Cartolibreria Marco, Bar L’Isola, Il Girasole, Tinker Bell, Diva Eventi e Supermercati Decò di Rocco Tambaro – Villaricca.

“Carnevale in Villa” si conferma così non solo come un momento di festa, ma come un esempio concreto di collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio, unite dall’obiettivo comune di regalare sorrisi, creare aggregazione e rafforzare il senso di comunità. L’iniziativa non si esaurisce negli spazi della Villa Comunale: l’animazione sarà presente anche presso gli istituti scolastici di Via Bologna e Via Palermo, dove verranno organizzati momenti dedicati al Carnevale, coinvolgendo studenti di ogni ordine e grado e portando la festa direttamente nelle scuole del territorio.

Un ringraziamento speciale va infine all’animazione CASPER – I Super Eroi in Corsia, che con professionalità, entusiasmo e competenza ha saputo coinvolgere grandi e piccoli, regalando sorrisi e rendendo l’atmosfera viva e partecipata. Un evento che ha messo davvero il cuore in campo.

COMUNICATO STAMPA