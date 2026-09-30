È scesa dalla vettura per controllare i danni dopo un incidente, ma è stata investita da un’altra auto sopraggiunta in quel momento. È morta così Luisa Cerrato, 59enne originaria di Siano, coinvolta nella tragedia avvenuta mercoledì scorso, intorno alle 21.30, sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, nei pressi dell’uscita di Sarno.

Scende dall’auto sull’A30 dopo un incidente e viene travolta: muore Luisa Cerrato, aveva 59 anni

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la donna sarebbe uscita dall’abitacolo in seguito a un urto con una vettura guidata da un uomo. Mentre verificava i danni, sarebbe stata travolta da un’utilitaria condotta da una giovane. L’impatto l’ha scaraventata a terra, provocandole lesioni fatali. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto salvarla.

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La ragazza al volante dell’utilitaria risulta indagata come atto dovuto, nell’ambito degli accertamenti necessari a chiarire l’accaduto. I rilievi e le indagini sono affidati alla polizia stradale di Caserta. L’autopsia è stata eseguita lunedì, mentre ieri la comunità di Siano ha dato l’ultimo saluto alla 59enne nella chiesa di San Rocco.

Le indagini

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Tra gli elementi da verificare figurano anche la possibile presenza di cantieri e restringimenti della carreggiata, per stabilire se abbiano influito sulla dinamica. Non si esclude inoltre una consulenza di parte per ricostruire i movimenti delle vetture coinvolte.