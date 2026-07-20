I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno denunciato in stato di libertà due uomini, di 46 e 38 anni, entrambi residenti a Santa Maria a Vico (CE), ritenuti presunti responsabili dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. L’intervento è scaturito nel corso di un servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale, effettuato nei pressi del cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria, lungo via Cancello, nel territorio di Maddaloni.

Maddaloni, fermati con quasi due quintali di ferro presi dal cantiere ferroviario: denunciati

I militari hanno fermato per un controllo un autocarro Fiat Iveco con cassone a bordo del quale viaggiavano i due uomini. Gli approfondimenti eseguiti sul posto e la successiva perquisizione del mezzo hanno consentito di rinvenire circa 1.800 chilogrammi di materiale ferroso, ritenuto proveniente dal vicino cantiere ferroviario, oltre a diversi attrezzi comunemente utilizzati per forzare serrature e manufatti.

L’intero materiale recuperato, insieme agli strumenti rinvenuti, è stato sottoposto a sequestro, mentre per i due occupanti del veicolo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente. L’episodio conferma la costante attività di vigilanza svolta dai Carabinieri sul territorio, con particolare attenzione ai siti produttivi e ai grandi cantieri infrastrutturali, frequentemente esposti al rischio di furti di materiali destinati alle opere pubbliche. Le indagini proseguono per ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.