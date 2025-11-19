Villaricca, auto sommerse dall’acqua: salvate 6 persone dai Carabinieri

Ieri sera i Carabinieri della compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti in via Roma, nella zona del Ponte di Surriento, dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. A causa delle forti piogge, la strada si è allagata e diverse persone sono rimaste bloccate nelle auto.

Fango e acqua fino al tetto delle auto

L’acqua ha raggiunto in alcuni punti un metro e 60 di altezza, sommergendo completamente i veicoli. Le auto sono rimaste in panne e gli occupanti non riuscivano a mettersi in salvo. I militari sono entrati nell’acqua alta e hanno tratto in salvo 6 persone: due anziani, due minorenni e una donna incinta.

Tutti sono stati accompagnati in zone sicure e assistiti. Le strade vicine sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per supportare le operazioni di soccorso.