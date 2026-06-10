Piano di Sorrento, si traveste da donna per truffare un’anziana: arrestati due uomini, recuperati soldi e gioielli

Si è presentato con una parrucca e abiti femminili per apparire rassicurante e convincere una donna di 86 anni a consegnargli denaro e gioielli. Ma il piano dei truffatori è stato sventato grazie all’intuito di un commerciante, all’intervento della Polizia Municipale e dei Carabinieri, che hanno arrestato due uomini e restituito all’anziana vittima non solo 5mila euro, ma anche preziosi ricordi di famiglia.

La telefonata del falso maresciallo

La vicenda è iniziata intorno a mezzogiorno, quando il cellulare dell’86enne ha squillato. Dall’altra parte della linea un uomo si è presentato come un maresciallo dei Carabinieri, raccontando una storia tanto falsa quanto efficace: il figlio della donna sarebbe stato arrestato e per evitargli gravi conseguenze giudiziarie era necessario consegnare immediatamente una somma di denaro. Una delle truffe più diffuse e crudeli, che fa leva sull’amore e sulla preoccupazione dei genitori anziani. Durante tutta la telefonata i truffatori hanno mantenuto il contatto con la vittima, impedendole di interrompere la conversazione o di verificare quanto stava accadendo.

L’incontro in strada e il travestimento

Convinta di aiutare il figlio, l’anziana ha raccolto tutto ciò che aveva in casa: 5mila euro in contanti e diversi gioielli custoditi da anni. L’appuntamento è avvenuto in strada. Ad attenderla c’era quella che sembrava una donna, ma dietro la parrucca e gli abiti femminili si nascondeva in realtà uno dei truffatori. La vittima ha consegnato denaro e preziosi senza sospettare nulla. Per lei quei gioielli non rappresentavano soltanto un valore economico, ma il ricordo di una vita fatta di affetti, anniversari e sacrifici.

Il sospetto di un commerciante e il blitz delle forze dell’ordine

La scena, però, non è passata inosservata. Un commerciante della zona, che conosceva l’anziana, ha notato qualcosa di strano e ha deciso di seguire il presunto truffatore. Proprio in quel momento una pattuglia della Polizia Municipale transitava nella zona. L’uomo ha segnalato immediatamente quanto accaduto agli agenti, che hanno fermato il sospettato mentre raggiungeva il proprio complice e hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Recuperati soldi e gioielli

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato sotto la gonna indossata dal truffatore una busta contenente i 5mila euro appena sottratti e numerosi gioielli dal valore di diverse migliaia di euro. Il denaro e i preziosi sono stati immediatamente recuperati e restituiti alla vittima.

Arrestati un 30enne e un 26enne

I due uomini arrestati sono un 30enne originario della provincia di Caserta e un 26enne tunisino. Il trentenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati alle truffe agli anziani, era inoltre sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castel Volturno. Al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato trasferito nel carcere di Secondigliano, mentre il complice è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Entrambi sono in attesa di giudizio.

La commozione dell’anziana

Quando i Carabinieri hanno riconsegnato denaro e gioielli alla donna, l’emozione ha preso il sopravvento. Non si trattava soltanto di beni materiali. In quei monili erano custoditi ricordi, legami familiari e frammenti di una vita intera. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, quei ricordi sono tornati nelle mani della loro proprietaria, trasformando una giornata di paura in una storia a lieto fine.