Si terranno il 22 e 23 ottobre le elezioni amministrative. Il ministero degli Interni ha ufficializzato le date del prossimo turno di elezioni e in Campania saranno diversi i comuni al voto. Tra questi c’è Villaricca, dove le manovre politiche sono in corso da un po’.

Villaricca torna al voto dopo due anni: spuntano i primi nomi sui candidati sindaco

Il comune esce dagli anni di scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Un’onta pesante che peserà anche sulla campagna elettorale. Al momento nessuno ha ufficializzato la candidatura ma sono diversi i nomi che circolano come papabili candidati sindaco. Risulterebbe spaccato il centrosinistra con Mario Molino da un lato e Gianni Granata dall’altro. Molino, già consigliere, vicino al presidente della Regione De Luca, già da tempo sarebbe a lavoro sulla candidatura con una serie di civiche. Potrebbe invece essere sostenuto dal Pd Gianni Granata, già candidato sindaco nell’ultima tornata elettorale.

A riscaldare i motori la lista Per che dalle regionali in poi si sta presentando in vari comuni. E nel comune di “Panicocoli” ha come esponente di riferimento proprio l’ex sindaco Nicola Campanile. Non sarebbe esclusa una sua nuova discesa in campo. Come non sarebbe esclusa quella di Francesco Gaudieri, anche lui già primo cittadino, che potrebbe stavolta raggruppare pezzi di centro.

Resta l’incognita per il centrodestra che potrebbe sfruttare l’onda del governo nazionale ma al momento non sembra esserci una struttura locale pari all’alleanza di governo tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. In pole potrebbe esserci l’ex consigliere Tobia Tirozzi. Al momento si tratta di tutte indiscrezioni che nelle prossime settimane dovranno trovare conferma o smentita.