Dopo 2 anni dallo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche, Adesso c’è la data ufficiale per le elezioni a Villaricca: i cittadini saranno chiamati alle urne il prossimo 22 e il 23 ottobre.

Villaricca, si torna al voto: decisa la data delle elezioni

Ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha infatti individuato per questi giorni lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo dei Comuni interessati da una gestione commissariale per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso la cui scadenza cada nel secondo semestre dell’anno.

I cittadini di Villaricca saranno chiamati a eleggere nuovamente il sindaco e i consiglieri comunali. Ancora presto per conoscere eventuali candidati e formazioni, ma si prospettano mesi di campagna elettorale molto caldi. Quindi la commissione straordinaria lascerà l’ente di Corso Vittorio Emanuele a fronte del ritorno delle forze politiche.