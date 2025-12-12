Villaricca, al via oggi i mercatini di Natale in via Napoli

Questo fine settimana Via Napoli si trasformerà in un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale. Tantissime iniziative vi aspettano: spettacoli, animazione, food, artigianato e shopping natalizio. L’inaugurazione dei mercatini è prevista venerdì alle 16:30 e resteranno aperti fino alle 21:00. Seguiranno altri due giorni di aperture. Sabato 13 dicembre: dalle 16:30 alle 21:00, e domenica 14 dicembre: dalle 9:30 alle 21:00.

L’evento è promosso da Aicast, “Parrocchia San Francesco d’Assisi” e comune di Villaricca. Decisivo per i mercatini anche il contributo delle due associazioni “Ammuina” e “Idee e Concretezza” , che con il loro prezioso contributo hanno reso possibile la realizzazione dei mercatini. Dell’intrattenimento per i più piccoli si è occupato “Animazione Casper” mentre il “Teatro Madrearte” per la parte artistica.

Comunicato stampa