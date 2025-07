Villaricca, aggredisce tre condomini dopo lite e si barrica in casa con un coltello: “Ammazzo tutti”

Momenti di panico nei giorni scorsi in via Primavera a Villaricca, dove una donna, di circa 35 anni, è stata arrestata dopo aver aggredito tre vicini di casa durante una lite condominiale. L’episodio, trapelato solo in queste ore, si è concluso solo grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Villaricca, aggredisce tre condomini dopo lite e si barrica in casa con coltello: “Ammazzo tutti”

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, la donna – visibilmente agitata – avrebbe prima avuto un’accesa discussione con alcuni condomini all’interno dello stabile. Dalle parole si è rapidamente passati ai fatti: tre persone sono state aggredite. Subito dopo, la donna è risalita nel proprio appartamento, dove si è barricata impugnando un coltello da cucina lungo circa 40 centimetri.

Dal balcone e dall’interno dell’abitazione, la donna ha iniziato a urlare frasi minacciose, tra cui: “Vi ammazzo tutti!”, gettando nel terrore l’intero condominio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati. Le forze dell’ordine sono riuscite a fare irruzione nell’appartamento e a disarmare la donna, evitando il peggio. La residente è stata arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi alla base della furiosa lite.