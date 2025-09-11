Sono stati identificati oggi dai Carabinieri della Stazione di Villaricca, guidati dal comandante Piero Amati, i presunti aggressori del 17enne originario del Mali, malmenato durante la festa del Giglio per futili motivi. Si tratterebbe di due uomini e una donna.

Villaricca, 17enne picchiato durante la festa del Giglio: identificati gli aggressori

Secondo una prima ricostruzione, la sera del 9 settembre, durante la ballata del Giglio nel centro storico, i tre avrebbero tentato di oltrepassare il cordone della Protezione Civile, allestito per garantire la sicurezza dei presenti. Alla richiesta del giovane, inserito in una comunità di accoglienza per minori e impegnato nella collaborazione con la Protezione Civile, di non procedere oltre, gli aggressori avrebbero reagito con violenza, picchiandolo.

Il 17enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove le ferite riportate sono state giudicate guaribili in sette giorni. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato immediatamente le indagini. L’attività investigativa ha permesso di rintracciare e identificare in pochi giorni i presunti responsabili dell’aggressione.