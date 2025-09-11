17enne aggredito durante festa del giglio a Villaricca: “Picchiato perché nero, voglio andare via”

Doveva essere una serata di festa quella di martedì per N’Tji e gli altri 10 ragazzi della comunità che li ospita a Villaricca. Invece si è trasformata in una serata di violenza con un’aggressione ai danni del 17enne originario del Mali finito sotto pugni e schiaffi di una coppia. In occasione della ballata del giglio come spesso accade i ragazzi della comunità prestano attività di protezione civile e quella sera erano addetti a gestire la folla. Stando a quanto raccontano il 17enne e la direttrice della cooperativa, al diniego di oltrepassare il cordone che doveva garantire la sicurezza del giglio e dei presenti una donna ha sferrato un pugno al giovane. A darle man forte il marito che ha picchiato il 17enne rimasto inerme. Per N’Tji e la coordinatrice si è trattato di un’aggressione razzista, i due violenti, poi supportati da altri presenti avrebbero infatti insultato il giovane per il colore della pelle.

A essere aggredita anche la coordinatrice della comunità.

Oggi N’Tji è turbato e non esclude di andare via dall’Italia perchè, dice, è un paese razzista.