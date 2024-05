Era già riuscito a forzare la portiera della Kia Picanto e ad impossessarsi di uno smartphone, una banconota da 10,00 euro e una carta bancomat, quando è stato sorpreso dai proprietari dell’auto che lo hanno subito bloccato e chiamato i carabinieri. È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Roma a Villa Literno, nel casertano.

Villa Literno, sorprendono ladro nella propria auto parcheggiata: proprietari bloccano e fanno arrestare 22enne

Vittima dell’episodio una coppia in visita ai parenti, che nel riprendere il proprio mezzo lasciato in sosta sulla pubblica via qualche ora prima, si è accorta che la portiera era stata forzata e che al suo interno un giovane stava rovistando tra i loro effetti personali.

Alla loro vista il malvivente ha raccolto velocemente la refurtiva ed ha cercato di allontanarsi venendo però rincorso e bloccato dalle vittime dopo pochi metri. I militari dell’Arma, già in zona ed impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono immediatamente intervenuti a seguito della richiesta di aiuto della coppia.

Il giovane, un 22enne algerino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, non ha opposto alcuna resistenza e, alla specifica richiesta, ha consegnato la refurtiva che aveva nascosto nelle tasche dei pantaloni. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma. Dovrà rispondere di furto aggravato.