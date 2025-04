Villa Literno, piazza di droga nel centro sportivo: tre giovani arrestati dopo blitz

I tre 27enni del casertano sono stati arrestati dai carabinieri nella prima mattinata odierna, dopo essere stati trovati in possesso di hashish e marijuana, all’interno di un centro sportivo di Villa Literno, nel casertano.

Villa Literno, droga nel centro sportivo: tre arresti e due denunce

I militari della locale Stazione, a seguito della segnalazione di un sospetto andirivieni di giovani dall’interno della struttura, quasi sempre chiusa, hanno eseguito dalla tarda serata di ieri un mirato blitz con il supporto delle unità Cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno.

Grazie anche al fiuto del cane Carabiniere Neo i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare all’interno del locale adibito a bar, uno degli arrestati proprio mentre stava cercando di liberarsi di 6 involucri in plastica risultati contenere 13 dosi di hashish e 38 dosi di marijuana.

Gli immediati accertamenti, eseguiti dai militari, hanno consentito di ricostruire l’attività di spaccio posta in essere dai tre, ben organizzata e con incarichi definiti. Uno degli arrestati stazionava dietro al bancone mentre gli altri due supervisionavano la sala in attesa della richiesta dello stupefacente.

Contestualmente sono stati segnalati alla Prefettura di Caserta due giovani assuntori presenti nella struttura che, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente poco prima acquistata.

La droga rinvenuta, unitamente alla somma in contanti pari a 290,00 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro. Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.