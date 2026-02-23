Logoteleclubitalia

Vigilia del Festival di Sanremo, Napoli e’ pronta con diversi artisti in gara

Luci accese al Teatro Ariston, sipario pronto ad alzarsi sul Festival di Sanremo. Questa sera, alla vigilia della gara, riflettori puntati sul tradizionale red carpet: uno dopo l’altro, i cantanti sfileranno davanti al teatro, tra fan, flash e pronostici che già infiammano la città dei fiori.

Ma mai come quest’anno a farsi sentire è la voce della Campania. Napoli e il suo territorio portano in gara un mix potente di tradizione e suoni contemporanei.

Dalla nuova scena urban arriva Samurai Jay, lo “scugnizzo” di Mugnano: giovane, cresciuto tra i vicoli e la musica, con una città intera pronta a sostenerlo. Restando nel rap, c’è Luchè, tra i capostipiti del genere partenopeo: testi crudi, in dialetto, che raccontano la periferia nord di Napoli e hanno fatto scuola ben oltre i confini regionali.

Spazio poi alla melodia che si rinnova con LDA, al secolo Luca D’Alessio: figlio d’arte, ma determinato a difendere una propria identità musicale. Con lui in gara anche Aka7even, talento salernitano capace di fondere pop e sonorità moderne.

E infine la voce intensa di Sal Da Vinci, che torna sul palco dell’Ariston dopo il terzo posto del 2003 con “Non riesco a farti innamorare di me”.

Napoli è pronta a prendersi la scena. E da domani partiranno finestre speciali nella nostra trasmissione Campania Oggi, dedicate a Sanremo: contributi, collegamenti in diretta, retroscena e interviste per raccontare giorno dopo giorno l’avventura degli artisti nostrani.

Napoli è pronta. Tra urban e melodia, tradizione e innovazione, la Campania promette di lasciare il segno in un Festival che sta per entrare nel vivo.

