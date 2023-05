Vico Equense piange la scomparsa di Giuseppe Genova, 39 anni, ingegnere molto conosciuto in zona. L’uomo lascia la moglie Giusy. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare.

Vico Equense piange Giuseppe: aveva 39 anni. Lascia la moglie

La notizia si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto un’intera comunità. Dopo aver appreso la triste dipartita, è partito il tam tam sui social da parte di amici e parenti.

“Porterò per sempre con me il ricordo della tua travolgente risata, della tua spiccata intelligenza, di quel tuo sguardo – scrive Valeria – nonostante tutto …. sempre pieno di VITA, dei nostri divertentissimi viaggi in treno da liceali e della tua estrema bontà e gentilezza….fai buon viaggio Genova ( come ti chiamavo io) amico degli anni più belli”. “Riposa in Pace caro Giuseppe – scrive Maurizio – onorato di averti conosciuto e di aver collaborato con te. Ciao ing.”.

“A scuola elementare eravamo seduti vicino e ricordo quando ci diedero da fare il tema sul tuo migliore amico io avevo scelto te. Tu ti sentivi in imbarazzo perché avevi descritto un altro amichetto per il tuo compito ma alla fine tutto fini in una risata. Le nostre strade si erano divise da tempo perché la vita è così, ognuno prende un suo percorso. Quello che non dimenticherò mai è la tua bontà d’animo ed il tuo sorriso. Buon viaggio amico mio”, è il ricordo di Giovanni.

I funerali

Le esequie saranno celebrate oggi, sabato 20 maggio, alle ore 15.00, nella Parrocchia di San Renato Vescovo in Moiano.