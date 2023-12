Dopo la valanga di critiche che l’ha travolta anche sui social in merito alla multa di oltre un milione di euro dell’AGCM per la vicenda Balocco, Chiara Ferragni ha raccontato in lacrime su instagram la sua versione dei fatti.

Chiara ferragni e la vicenda Balocco

L’Antitrust ha emesso la multa per “pratica commerciale scorretta” accusando le società di aver ingannato i consumatori, facendo loro credere che l’acquisto del pandoro griffato Ferragni avrebbe contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino, quando in realtà la donazione era stata effettuata mesi prima solo da Balocco. L’AGCM ha sottolineato che le società di Ferragni hanno incassato “oltre un milione di euro” da questa iniziativa.

Multa Agcm, la prima reazione di Chiara Ferragni

Appena scoppiato il caso, l’influencer si era limitata a scrivere poche righe in cui comunicava che ritenendo ingiusta la decisione l’avrebbe impugnata nelle sedi competenti. “Quella con Balocco – aveva scritto l’influencer – è stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. In questa particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all’ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo”. E ancora: “Mi dispiace, che dopo tutto l’impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefiche, ci si ostini a vedere del negativo in un’operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede”.

La questione però è tutt’altro che uscita dalle cronache dei giornali. Sulla vicenda si sta maturando in queste ore persino uno scontro “politico” dopo le critiche di Giorgia Meloni lanciate dal palco di Atreju, la festa di Fratelli D’Italia, e la difesa a spada tratta di Fedez.

Ferragni in lacrime su instagram