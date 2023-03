Chiara Ferragni e Fedez starebbero per divorziare. E’ la bomba sganciata da Fabrizio Corona, che svela clamorosi retroscena sulla situazione sentimentale in casa Ferragnez. L’ex paparazzo ha svelato i presunti sviluppi della crisi di coppia tra il cantante e l’influencer su Telegram.

“Chiara Ferragni e Fedez vicini al divorzio”: l’indiscrezione sulla crisi dei Ferragnez

Il matrimonio della Ferragni e di Fedez, dopo quasi dieci anni, sarebbe giunto al capolinea. A rivelarlo Fabrizio Corona, che fornisce un ricostruzione abbastanza dettagliata di quanto accaduto dopo il litigio sul palco di Sanremo ripreso in diretta: “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate – ha rivelato Corona -. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio”.

A farne le spese è Fedez, precipitato in una condizione depressiva. Il cantante avrebbe preso molto male le reazioni di Chiara e ha somatizzato il disagio sotto forma di balbuzie, come mostrato in alcuni video recenti che hanno fatto il giro del web. La crisi tra i due ha anche ripercussioni sul piano commerciale. La coppia, infatti, ha un contratto con Amazon ma la quarta stagione della serie “Ferragnez” rischia di sfumare. “Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez – continua Corona -, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.

Altri indizi

La crisi è talmente profonda che Fedez non si sarebbe presentato negli studi Amazon per la presentazione della terza stagione di Lol. I due, inoltre, hanno ridotto di molto la loro presenza sui social, tanto da allarmare i followers. Chiara Ferragni ha pubblicato di recente una foto in cui ha mostrato i figli Leone e Vittoria con una frase sibillina: “La mia vita in una foto”. Senza Fedez, appunto. E proprio Fedez è quello parso psicologicamente più provato dalla tempesta in corso. Depresso, sfiduciato, colpito da un’improvvisa balbuzie. La coppia nata circa dieci anni fa dal successo sui social rischia di esplodere da un momento all’altro.