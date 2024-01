Non tira una buona aria in casa Ferragni. L’influencer più chiacchierata del momento avrebbe deciso di trascorrere qualche giorno in vacanza sulla neve, in compagnia dei figli. Nelle foto, però, non c’è traccia di Fedez. E secondo l’ultima indiscrezione di Selvaggia Lucarelli, alla base dell’assenza ci sarebbe un’accesa discussione tra i due coniugi.

Vacanze sulla neve, la Ferragni pubblica il primo post del 2024: ma disattiva i commenti

Era dal 14 dicembre 2023 che l’imprenditrice social non pubblicava un post sul suo profilo da 29 milioni di follower. Pochi giorni prima della bufera Balocco che si è abbattuta in casa Ferragnez. Dopo il terremoto natalizio che ha visto crollare la web reputation della giovane di Cremona, la sua attività social si era praticamente interrotta. Poi il video di scuse, a seguire le prime storie per “scongelare” gli algoritmi del suo profilo dopo giorni di inattività; infine il ritorno ai post.

Sono foto semplici, da quadretto familiare: la mostrano mentre sorride o gioca con i figli su uno slittino da neve. Ma colpisce subito un dettaglio: non è possibile commentare. La Ferragni, forse stanca di polemiche e insulti che la stanno bersagliando da settimane, ha deciso di disattivare l’opzione che permette agli utenti Instagram di commentare i suoi post. Una scelta per molti poco democratica, che conferma il momento di difficoltà che sta attraversando.

Crisi con Fedez

Altro elemento che colpisce, sfogliando le foto dell’ultima pubblicazione, è l’assenza di Fedez. Il ritiro in famiglia con famiglia al seguito non contempla la presenza del marito. Secondo Selvaggia Lucarelli, tra i due non tira buona aria: la Ferragni non avrebbe apprezzato l’esposizione mediatica a cui il cantante ha esposto la famiglia in questi giorni contrassegnati da low profile e understatement.

Fedez in effetti ha rotto spesso il silenzio rigoroso osservato dalla moglie per replicare, anche in maniera piccata, alle accuse lanciate da molti giornalisti, tra cui Mirta Merlino. Non è chiaro se si tratti di una crisi passeggera o di una crepa più profonda che si sta allargando nel tempio dei Ferragnez.

E scoppia il caso delle bambole Trudi

Intanto il Pandoro-Gate rischia di allargarsi: dopo il caso delle uova pasquali, sono finite sotto i riflettori le bambole Trudi. Altra iniziativa a metà strada tra lucro e beneficenza piena di opacità. L’associazione No Profit americana, la Stomp Out Bullying, che sarebbe stata destinataria di una parte dei ricavi della vendita delle bambole, ha dichiarato di non aver mai ricevuto un euro dalle società della Ferragni.