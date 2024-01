Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il Pandoro-Gate. L’influencer milanese ha pubblicato questa mattina, 3 gennaio, le prime due stories del 2024. Nella seconda si rivolge ai suoi follower e ringrazia quanti l’hanno sostenuta nonostante la valanga di polemiche e critiche che l’hanno travolta nelle ultime settimane.

Chiara Ferragni rompe il silenzio e riappare sui social: “Mi siete mancati. Come state?”

La prima storia apparsa sul suo profilo Instagram è un selfie. Chiara appare truccata, sorridente, con un dolce vita blu. Lo scatto è accompagnato da una scritta e da un cuore: “Mi siete mancati”. Sotto la frase una classica call to action in forma di domanda: “Come state?”. L’obiettivo, secondo gli esperti di social media, sarebbe anzitutto riattivare le interazioni sul suo profilo dopo giorni di inattività e ristabilire un contatto con gli utenti per sondare la risposta del pubblico.

Nella seconda storia la Ferragni rivolge invece un pensiero a chi l’ha sostenuta moralmente durante i giorni più difficili della sua carriera professionale. Accusata di aver sfruttato finalità di beneficenza per vendere pandori griffati col suo nome, la sua web reputation è crollata, alcune aziende come la Safilo hanno rescisso i contratti di licenza con lei, e le sue pagine social sono state inondate di critiche. Ma c’è anche chi le è stato affianco e non ha approfittato del tracollo reputazionale per attaccarla.

Il messaggio

“Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Rigranziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è e a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare”.

Infine una stilettata in diretta indirizzata agli haters: “Ringrazio coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene sivedono nel momento del bisogno e io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.