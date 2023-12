Chiara Ferragni è in difficoltà. Attaccata su tutti i fronti persino dalla premier Giorgia Meloni per la multa inflitta dall’Antitrust, l’influencer di Cremona corre a rimuovere alcuni post di Instagram che possono aggravare la sua posizione. A smascherare l’operazione di “pulizia” è Selvaggia Lucarelli con un articolo apparso su Il Fatto Quotidiano.

Uova-gate, Chiara Ferragni corre a cancellare i post sui social

Un cachet da 500mila euro e poi da 700mila euro per le uova pasquali. Il sistema è simile a quello già sperimentato con i pandori natalizi: l’ambiguità. Secondo l’accusa, la pratica commerciale scorretta consiste nell’indurre il consumatore a credere di fare beneficenza acquistando un prodotto targato Chiara Ferragni quando in realtà soltanto una piccola percentuale è destinata ad attività solidali.

Nel caso delle uova, l’associazione “i bambini delle Fate”, il cui nome è stato associato al prodotto sponsorizzato dall’influencer, avrebbe ricevuto dalla ditta produttrice (“Dolci preziosi”), una somma pari in un anno a 12mila euro e a 24mila euro l’anno successivo. Cifre ridicole e irrisorie rispetto al cachet milionario incassato dalla Ferragni.

A rendere ancora più ambigua la vicenda è la reazione della regina dei social, che dopo il Pandoro-gate sarebbe corsa a cancellare i post relativi all’iniziativa delle uova pasquali dal suo profilo, così come ha scoperto Selvaggia Lucarelli. “Faccio molta fatica a vedere della buona fede nella rimozione dei contenuti sulle uova”, puntualizza la giornalista. “E comunque, come mi segnalano, alcuni dei contenuti cancellati dalla pagina di Ferragni sono ancora, disgraziatamente per Chiara, nei repost della pagina di Dolci preziosi”, aggiunge Selvaggia postando le immagini dell’influencer.

In merito alla rimozione dei contenuti, la Lucarelli infine chiosa: “Aggiungo che dopo alcune telefonate per approfondire il tema uova avvenute ieri, i vecchi post di promozione delle uova pasquali sulla pagina Instagram di Ferragni sono velocemente spariti. Alcuni di questi io e altre persone li avevamo fortunatamente salvati il giorno prima. E comunque basta digitare su google uova+ferragni+instagram per vedere ancora i risultati della ricerca sulla sua pagina con anteprima del testo, che però non si aprono più“.