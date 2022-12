Si aggravano le condizioni di Gianluca Vialli. Il calciatore, che da anni sta lottando contro un tumore al pancreas, è ricoverato attualmente in una clinica a Londra. Di fronte al peggioramento del suo quadro clinico, è iniziato un viavai di amici e parenti. Poco fa sono volate oltremanica la sorella Mila e l’amico Massimo Mauro.

Vialli, si aggravano le condizioni: sorella e amico volano a Londra da lui

Il desiderio di chi è vicino all’ex campione di calcio è trasmettergli serenità, soprattutto nei giorni delle festività natalizie. Vialli aveva annunciato poche settimane fa la decisione di sospendere ogni impegno lavorativo e ogni incarico dirigenziale per dedicarsi a una fase delicata della sua malattia. La mamma, Maria Teresa, 87 anni, è stata a trovare Gianluca insieme al fratello Nino prima di rientrare a Cremona. Ora l’hanno raggiunto Mila e Mauro.

Sono tanti i messaggi di sostegno che arrivano in queste ore da calciatori e rappresentanti del mondo dello sport. Tra i tanti anche l’ex capitano del Chelsea, John Terry, squadra dove Vialli ha militato negli anni ’90 come calciatore e tecnico: “Sii forte e continua a lottare Luca – ha scritto in un tweet -. Tutti pensiamo a te. Ti mandiamo amore, forza e preghiere”. Le condizioni di salute dell’ex calciatore di Juventus e Sampdoria si sono aggravate dal 14 dicembre scorso. L’attenzione dei media sulla vicenda di Vialli è ancora più alta dopo la brutta notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, ucciso da una leucemia a 53 anni.