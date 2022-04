Al via gli incentivi all’acquisto di auto e moto elettriche, ma anche ibride e a bassa emissione. Il Governo ha firmato un nuovo decreto, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, con il quale stanzia 650 milioni l’anno per il 2022, il 2023 e il 2024.

Via libera agli incentivi auto e moto: cosa sono e come funzionano

Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le auto nuove, come riporta il Corriere della Sera, con emissioni comprese tra 0 e 20 grammi di CO2 per chilometro (auto elettriche) potranno accedere a un contributo di 5mila euro rottamando un veicolo omologato in una classe inferiore all’Euro 5. In assenza di rottamazione il bonus scenderà a 3mila euro. Il tetto massimo di prezzo previsto per l’acquisto dell’auto sarà di 35mila euro Iva esclusa.