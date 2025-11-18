Via Lago Patria, nonostante gli incidenti le auto sfrecciano: impossibile attraversare

Siamo ritornati in fascia costiera. Proseguendo su Via Lago Patria arriviamo fino alla fine della strada alla fine della strada. Sebbene in questo tratto della strada si corra di meno, pure ci sono reticenze nel fermarsi, anche l’operatore con la telecamera ha difficoltà ad attraversare. Il conducente del camion rispetta la segnaletica orizzontale seppur sbiadita e ci fa attraversare. Nonostante questo tratto di strada sia più frequentato da pedoni e le auto non viaggiano ad altra velocità, attraversare è sempre difficile e pericoloso.