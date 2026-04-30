“Appuntamento non disponibile”: è la scritta che si ritrovano i cittadini se provano a prenotare dal sito del comune. A Giugliano ottenere una carta d’identità sta diventando un percorso a ostacoli. Decine di segnalazioni arrivate da cittadini, soprattutto attraverso i social, raccontano una situazione al limite, confermata anche da verifiche effettuate dalla nostra redazione sul sito istituzionale del Comune.

Giugliano, ufficio Anagrafe in tilt: impossibile prenotarsi fino a luglio

Le immagini e le testimonianze parlano chiaro: fogli di carta appesi ai cancelli degli uffici comunali, con liste scritte a mano dove i cittadini si autogestiscono per cercare di ottenere un turno. Un sistema improvvisato che costringe molti a presentarsi davanti agli sportelli già dalle prime ore dell’alba. La situazione appare critica sia per lo sportello della fascia costiera a Lago Patria (qui 20 posti al giorno disponibili) ed a Giugliano centro, col limite di circa 35 persone, nonostante un bacino di utenza molto ampio.

Il portale online risulta saturo fino alla fine di luglio, rendendo di fatto inutilizzabile il servizio per chi ha urgenze. L’unica soluzione è recarsi agli uffici di lunedì pomeriggio e mettersi in attesa. Gli uffici ed il personale attualmente a disposizioni, quindi, non riesco a rispondere alle esigenze di quella che è ormai diventata la seconda città della Campania. Un quadro che evidenzia un sistema sotto pressione. Le segnalazioni parlano di disagi continui, attese estenuanti e difficoltà soprattutto per lavoratori e anziani.