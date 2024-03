Sono in ginocchio i commercianti di via Colonne. L’ennesima chiusura dell’accesso all’incrocio di Melito e Sant’Antimo ha reso la zona ancor di più una trappola per residenti e titolari di attività commerciali.

Via Colonne, commercianti in ginocchio: aumentano saracinesche abbassate

Le saracinesche abbassate aumentano di mese in mese. Resistere non è semplice anche perché il cantiere non ha rispettato i tempi preannunciati e i disagi nel corso di questi due anni sono aumentati.

Quelli che resistono hanno avuto un calo del fatturato almeno del 40% ma c’è anche chi sta valutando la chiusura. L’incertezza, la mancata comunicazione di nuove chiusure e soprattutto non sapere quando la viabilità in zona sarà ripristinata rende complessa la sopravvivenza delle attività commerciali.