Via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo, la fine di un incubo: rimosso il cantiere e strada riaperta

Questa mattina è stata ufficialmente riaperta via Appia. I lavori Eav sarebbero stati completati e i mezzi hanno ripreso a circolare liberamente all’altezza dell’uscita dell’Asse Mediano e del caseificio Terracciano. I tempi di riapertura promessi dall’ente regionale qualche settimana fa sono stati rispettati. C’è stata solo la proroga di qualche giorno a causa delle piogge torrenziali che hanno interessato la zona.

Ora resta da completare l’asfaltatura dell’arteria stradale. La pavimentazione in diversi punti manca e le auto sono costrette a percorrere l’Appia, nel tratto dove prima insisteva il cantiere, tra nuvole di polvere e buche. Sta di fatto che l’incubo per residenti, automobilisti e commercianti può dirsi finito. Un sospiro di sollievo anche per le tante attività commerciali che sorgono lungo la strada. Da oggi uno degli assi viari di collegamento più importanti tra le province di Napoli e Caserta è stato restituito alla collettività.