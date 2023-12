Sono partiti i lavori alla scuola Sequino di Mugnano. Stamane ruspe in azione nell’istituto scolastico per l’abbattimento della palestra che sarà ricostruita con fondi del Pnrr. Il progetto prevede inoltre anche altre aule nonché una rivoluzione urbanistica per quel che riguarda il parcheggio. Al termine dei lavori, i residenti della zona avranno a disposizione nuovi posti auto.