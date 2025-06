Aversa, al via i lavori nel Tribunale di Napoli Nord: nodo parcheggi ancora irrisolto

Sono partiti ieri i lavori al Tribunale di Napoli Nord. Gli interventi, di natura ministeriale, interessano – tra gli altri – gli uffici, le aule bunker e l’intero parcheggio interno, finora adibito a circa 350 posti auto.

Tribunale Napoli Nord, al via i lavori: nodo parcheggi ancora irrisolto

Il cantiere durerà un anno e mezzo e sta già creando forti disagi a magistrati, forze dell’ordine e personale amministrativo, costretti da ieri a parcheggiare dove capita. Il tribunale, al momento, non ha indicato al Comune di Aversa quale area alternativa preferirebbe utilizzare. L’amministrazione Matacena, però, ha comunque depositato sei possibili soluzioni, individuando le aree libere che potrebbero ospitare i veicoli.

Tra queste l’area di via De Nicola, quella di fronte a Casa Caianiello, piazzetta della Pace e il Mercato Ortofrutticolo. Ma non tutte le soluzioni sono realisticamente praticabili. Alcune aree, come il Mof, presentano criticità logistiche, mentre piazzetta della Pace sarebbe inagibile per problemi strutturali.

Da valutare anche la possibilità di riservare alcuni stalli gialli ministeriali lungo il perimetro del Tribunale, dalla Procura fino a via Cavallerizza, all’altezza del Giudice di Pace. Intanto si attende una decisione definitiva. Il rischio, senza una soluzione a breve, è che l’intera area attorno al Palazzo di Giustizia diventi sempre più congestionata, con decine di auto in sosta e una viabilità resa quasi impraticabile.

Il servizio