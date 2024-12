Slitta la riapertura di via Cirigliano, la strada di collegamento tra via Oasi Sacro Cuore (Giugliano) e viale Olimpico (Aversa). In questi giorni ignoti hanno asportato pozzetti e cavi elettrici rendendo di fatto impossibile l’accesso.

Vergogna tra Giugliano e Aversa, rubati pozzetti e cavi elettrici: slitta riapertura via Cirigliano

L’asse viario doveva essere riaperto proprio oggi, giovedì 12 dicembre. Dopo quasi tre anni di chiusura, gli automobilisti dell’area nord avrebbero potuto tirare un respiro di sollievo e riappropriarsi di una stradina secondaria di particolare importanza per decongestionare il traffico di via Gramsci e via Appia.

Purtroppo i tecnici comunali, durante un sopralluogo, si sono resi conto dell’assenza di pozzetti e di alcuni cavi dell’impianto elettrico che sono stati asportati in questi giorni. Slitta dunque la riapertura di un’arteria di collegamento che è costata 2,5 milioni di euro per la realizzazione di rete fognaria, idrica, marciapiedi, pista ciclabile e illuminazione pubblica. Automobilisti e residenti dovranno pazientare ancora.