Aversa, giovedì riapre via Cirigliano dopo più di un anno: sorridono gli automobilisti

Riapre via Cirigliano dopo anni di chiusura. L’arteria stradale di collegamento tra tra l’hinterland giuglianese e l’agro aversano torna finalmente percorribile a partire da giovedì 12 dicembre.

Aversa, giovedì riapre via Cirigliano dopo anni di chiusura: sorridono gli automobilisti

Secondo quanto apprende Teleclubitalia da fonti dell’amministrazione comunale, la strada sarà di nuovo aperta agli automobilisti questa settimana. Si tratta di un asse viario secondario di particolare importanza perché permette di decongestionare il traffico della via Appia senza percorrere via Gramsci. La strada infatti collega via Oasi Sacro Cuore (Giugliano) a viale Olimpico (Aversa).

Via Cirigliano è rimasta chiusa per più di un anno, per consentire lavori per 2,5 milioni di euro che includono la realizzazione della rete idrica e fognaria, la pista ciclabile, i marciapiedi e l’installazione di un sistema di illuminazione pubblica. Nelle fasi di avanzamento del cantiere sono stati necessari anche alcuni espropri a soggetti privati per ampliare la carreggiata e completare i lavori. Giovedì 12 dicembre sarà prevista l’inaugurazione ufficiale dell’arteria stradale con taglio del nastro.