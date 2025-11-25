Vento forte: alberi crollati in strada. Disagi al Vomero, Bagnoli, Pozzuoli, Giugliano e Marano

Mattinata di forte maltempo a Napoli e nell’hinterland, dove le raffiche di vento che soffiano dalla scorsa notte stanno provocando numerosi disagi. In diversi quartieri della città e nei comuni limitrofi si registrano alberi crollati, rami pericolanti e interventi urgenti dei soccorritori. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi, martedì 25 novembre, per rischio idrogeologico, vento forte e mareggiate.

Alberi crollati al Vomero: traffico in tilt in via Luca Giordano e via Saverio Altamura

Al Vomero si segnalano diversi episodi. In via Luca Giordano un grosso albero è caduto improvvisamente rendendo necessario l’intervento di Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Poco distante, in via Saverio Altamura, la strada è stata chiusa al traffico per la presenza di alberi pericolanti. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

Emergenza anche nella Zona Ospedaliera: interventi in via Cardarelli

Criticità anche nella Zona Ospedaliera, dove in via Antonio Cardarelli, a pochi metri dall’ospedale, un albero si è inclinato pericolosamente minacciando i cavi elettrici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici Enel per scongiurare rischi alla viabilità e alla rete elettrica.

Fuorigrotta e Ponticelli: rami pericolanti e alberi spezzati

In via Consalvo, nel quartiere Fuorigrotta, è in corso un ulteriore intervento congiunto per un albero pericolante. A Ponticelli, in via Callas, all’altezza delle Torri Ge D, un grosso fusto minaccia la carreggiata: immediato l’arrivo di pompieri e Polizia Municipale. Il vento non ha risparmiato nemmeno la zona di Bagnoli, dove diversi alberi risultano spezzati lungo viale Campi Flegrei. Le squadre di soccorso sono al lavoro per eliminare i residui vegetali dalla strada.

Pozzuoli: albero caduto in via Campana. Crollo anche a Marano

Disagi anche a Pozzuoli, dove in via Campana un albero è crollato improvvisamente finendo sulla carreggiata. La strada ha subito rallentamenti significativi, mentre i Vigili del Fuoco sono impegnati nella rimozione del fusto. Situazione critica anche a Marano di Napoli, in via Gioberti, dove un altro albero è caduto a causa delle forti raffiche. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza, con deviazioni al traffico locale. Altra segnalazione anche in via Carrafiello a Giugliano, già interessata da disagi simili nei giorni scorsi.

Situazione generale: tanti incidenti ma nessun ferito grave

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, guidati dal Generale Ciro Esposito e coordinati dalla centrale operativa del Comandante Lucio Sarnacchiaro, sono impegnati fin dalle prime ore della mattina in numerosi interventi legati a incidenti stradali e cadute di alberi. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti gravi.