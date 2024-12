Dalle ore 15:30 di oggi, sabato 14 dicembre, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono stati impegnati in un’importante operazione di spegnimento per domare un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un capannone industriale nel comune di Carinaro, nella zona industriale della provincia di Caserta.

Vasto incendio a Carinaro, in fiamme stabilimento di produzione di caffè

Il rogo ha interessato un impianto di produzione caffè, generando una densa colonna di fumo nero che ha invaso l’intera area circostante. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno richiesto un imponente intervento da parte dei pompieri, con l’obiettivo di evitare ulteriori danni e limitare i rischi per le persone e le abitazioni nelle vicinanze. Sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco, rispettivamente dalla sede centrale del Comando di Caserta, dal distaccamento di Marcianise e da quello di Aversa. In supporto alle squadre, sono arrivate anche quattro autobotti provenienti da diversi Comandi: una dalla sede centrale di Caserta, una dal distaccamento di Aversa, una dal Comando di Napoli e una dal Comando di Salerno.

Il fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, creando disagi anche alla circolazione stradale. Le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco hanno immediatamente attuato misure precauzionali, invitando i cittadini a rimanere al riparo e a evitare di uscire all’aperto. Non sono stati segnalati, al momento, feriti o persone coinvolte direttamente nel rogo, ma le operazioni sono ancora in corso per mettere in sicurezza l’area e impedire che le fiamme possano estendersi ulteriormente.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi più probabile riguarda un corto circuito o un malfunzionamento all’interno del capannone. Le indagini, coordinate dai Carabinieri di Carinaro, sono in corso per chiarire l’origine del rogo e verificare se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza sul lavoro.