E’ un via vai di ragazzi in Via Dei Pini Nord, a Varcaturo. Il tratto di strada in cui la 15enne Anna Sommella ha perso la vita in un terribile incidente stradale ieri sera è diventato un luogo di pellegrinaggio per molti coetanei. Sono accompagnati dai genitori, lasciano un fiore, un ricordo, anche i passanti si fermano increduli e attoniti.

Varcaturo, viavai in viale dei Pini Nord: fiori e ricordi per la 15enne scomparsa

Bigliettini, orsacchiotti di peluche; una rosa. Il luogo dello schianto attira come un piccolo santuario amici e compagni di scuola della 15enne che non si rassegnano alla scomparsa della ragazzina. C’è chi passa incredulo, chi invece si ferma e recita una preghiera a fior di labbra. E’ il modo in cui la fascia costiera giuglianese cerca di elaborare il lutto.

Erano le 20 quando lo scooter su cui la giovanissima viaggiava con il suo fidanzatino ha impattato frontalmente contro un’auto che non doveva essere lì. All’automobilista quarantenne gli era stata revocata la patente in passato per guida sotto effetto di stupefacenti e la sua auto era sotto sequestro. Anche il motociclo su cui viaggiavano i ragazzini non doveva essere in strada: era di grossa cilindrata e non poteva essere guidata da un 15enne.

Lo scontro trai due veicoli – secondo una prima ricostruzione – è stato fortissimo, Anna ha fatto un volo di circa 40 metri morendo sul colpo, mentre il fidanzato è stato trasportato in ospedale dai sanitari intervenuti sul posto. Il giovane è stato dimesso e adesso è a casa: ancora non sa che la sua ragazza non ce l’ha fatta.

Le indagini: indagati fidanzato e automobilista

La salma di Anna verrà sottoposta ad autopsia e i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Spetterà ora ai carabinieri fare luce sulla vicenda e accertare le responsabilità e la dinamica del sinistro. Al momento risultano indagati per omicidio stradale sia il fidanzatino di Anna che il 40enne alla guida della macchina.

Intanto Giugliano e la fascia costiera piangono Anna, una ragazza come tante, amava la vita e ne raccoglieva ogni opportunità, troppo giovane per morire a soli 15 anni.

La famiglia è sotto shock, le urla della madre, dicono i testimoni, si sentivano rimbombare in tutta la strada dopo l’impatto. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia Sommella: nessuno se lo spiega, nessuno si dà pace, ma tutti a gran voce chiedono maggior sicurezza.