Si chiamava Anna Sommella la 15enne morta ieri sera in un drammatico incidente a Varcaturo, in viale dei Pini Nord. La ragazzina era in compagnia di un coetaneo in sella a un moto 350 cc quando è stata travolta da un’auto.

Giugliano in lutto per Anna: travolta e uccisa da uomo con patente revocata

Anna, residente a Licola, aveva deciso di fare un giro con il suo fidanzatino su una due ruote di grossa cilindrata (che tra l’altro il 15enne non poteva guidare). Niente che lasciasse presagire la tragedia che sarebbe avvenuta poco dopo.

I due ragazzini stavano percorrendo viale dei Pini Nord, a Varcaturo, un lungo stradone in parte dissestato che congiunge via Staffetta a via Ripuaria. Lungo il tragitto, in circostanze da chiarire, la moto su cui viaggiavano si è scontrata con una macchina sotto sequestro, guidata da un uomo, un 40enne con patente revocata.

L’impatto è stato tremendo: i due 15enni sono sbalzati dalla sella. Anna è morta sul colpo, schiantandosi sull’asfalto. I successivi soccorsi del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarla perché il suo cuore aveva già smesso di battere. Il 15enne che era con lei e l’automobilista, invece, hanno riportato lievi lesioni.

Le indagini

La salma della giovane donna sarà sottoposta ad autopsia, sequestrati i veicoli. Spetterà ora ai carabinieri fare luce sulla vicenda e accertare le responsabilità e la dinamica del sinistro. Intanto è lutto a Giugliano e sulla fascia costiera per la morte di Anna Sommella. Sono decine i messaggi di incredulità e cordoglio apparsi in queste ore sui social.