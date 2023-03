Fiamme in un capannone a Varcaturo. L’incendio si è verificato, questa mattina, intorno alle 4, in via Santa Maria a Cubito. Ad andare a fuoco una struttura in uso a una ditta di autotrasporti.

Varcaturo, brucia ditta di autotrasporti: non si esclude il dolo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti del caso e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Per fortuna non si registrano feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Al momento non si si esclude l’ipotesi dolosa.

L’ultimo incendio a Giugliano risale a inizio gennaio, quando le fiamme avvolsero un appartamento di un palazzo situato in via Casacelle. In quella circostanza una donna sulla sedie rotelle rimase bloccata nella sua abitazione. Provvidenziale fu l’intervento dei Carabinieri che, con non poche difficoltà, riuscirono a liberarla dal suo appartamento, evitando così il peggio.