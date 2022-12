È rimasta intrappolata nel suo appartamento mentre le fiamme, partite da un ascensore, iniziavano a propagarsi per tutto il sesto piano di un palazzo. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano i quali, senza alcuna esitazione, hanno tratto in salvo la povera donna, evitando così il tragico epilogo.

Giugliano, incendio in un palazzo: donna sulla sedia a rotelle bloccata in casa, salvata dai Carabinieri

Siamo a Giugliano e sono da poco passate le 20 quando la centrale operativa dei Carabinieri della locale compagnia segnala alla gazzella della sezione radiomobile e alla pattuglia della locale stazione un incendio in via Bosco a Casacelle 25. Pochi minuti e i militari dell’Arma raggiungono l’edificio.

Gli uomini della Benemerita fanno subito evacuare l’intera palazzina ma al sesto piano si accorgono che una donna di 59 anni – peraltro sulla sedia a rotelle – è rimasta bloccata nel suo appartamento.

Nel frattempo la coltre di fumo si fa ancora più densa. Si decide allora di entrare nell’abitazione della 59enne attraverso il balcone di un’abitazione al quinto piano del palazzo adiacente.

I Carabinieri scavalcano quindi il terrazzino, entrano in casa e poi raggiungono le scale e, con non poche difficoltà, accedono all’appartamento della donna. Una volta all’interno, trovano la 59enne priva di sensi per via delle esalazioni di monossido di carbonio inalate, così la prendono di peso e finalmente riescono ad uscire dall’edificio.

Durante il salvataggio uno dei militari della sezione radiomobile è rimasto intossicato dai fumi. È stato accompagnato all’ospedale San Giuliano, ma per fortuna è già stato dimesso con una prognosi di 4 giorni per “intossicazione da Co2”. La signora sta bene mentre per l’incendio sono in corso le indagini. Dai primi accertamenti, infatti, sembrerebbe che le fiamme siano partite dal vano ascensore che non era funzionante. Le lingue di fuoco si sono propagate dal basso e hanno trovato sfogo all’ultimo piano. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera zona per consentire le operazioni di spegnimento e di salvataggio. Non si esclude, al momento, la natura dolosa dell’incendio.