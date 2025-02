Vairano Patenora, ritrovato cadavere carbonizzato in un veicolo. Si indaga

Giallo a Vairano Patenora, nel casertano, dove è stato ritrovato il corpo carbonizzato di un 50enne di Villa Literno. Sul caso indagano i carabinieri.

Vairano Patenora, ritrovato cadavere carbonizzato in un veicolo

A notare il cadavere è stato un passante che si trovava in un’area agricola nella frazione di Marzanello, in via Panoramica. Il corpo della vittima è stato rinvenuto all’esterno di un veicolo, con lo sportello lato passeggero aperto. L’auto presentava danni, tra cui luci posteriori frantumate, ed era parzialmente bruciata. Anche il corpo della vittima risultava parzialmente bruciato.

Le autorità stanno attualmente indagando per determinare l’identità del deceduto,, che si presume possa essere un uomo originario di Villa Literno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vairano Scalo, guidati dal maresciallo Palazzo, insieme al reparto scientifico per effettuare i rilievi necessari. Al momento, tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, inclusa quella di un possibile delitto o di un incidente che potrebbe aver causato l’incendio del veicolo e del corpo.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per gli esami autoptici, al fine di chiarire le cause del decesso e ottenere ulteriori informazioni utili alle indagini. Sul luogo del ritrovamento è giunto anche un magistrato della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per coordinare le indagini.