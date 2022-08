E’ la prima vittima italiana del vaiolo delle scimmie. Germano Mancini, 50 anni, era un comandante dei carabinieri della stazione di Corzé, in Veneto. Il decesso è avvenuto a Cuba, dove Germano era arrivato come turista lo scorso 15 agosto.

Vaiolo delle scimmie, muore Germano Mancini

A diffondere la notizia sono stati i media locali. Si parlava di un “paziente maschio, di nazionalità italiana, arrivato a Cuba il 15 del mese”. Il 50enne, durante la sua permanenza, aveva visitato diverse località delle province occidentali del Paese e preso in affitto una casa. Poi la vacanza si è trasformata in un incubo: ha cominciato a stare male, ad accusare febbre, dolori e spossatezza. La comparsa delle pustole sul corpo non ha lasciato spazio a dubbio: Germano era stato colpito dal vaiolo delle scimmie. Da lì il ricovero in ospedale e infine il decesso avvenuto domenica 21 agosto.

Le autorità sanitarie locali hanno subito attivato le indagini epidemiologiche del caso per rintracciare altri possibili contagiati. A fornire dettagli sul caso di Germano una nota del Ministero della Salute: «Durante le prime cure mediche fornite i sintomi sono peggiorati – scrive il ministero – e questo ha richiesto il trasferimento d’urgenza per il ricovero», visto che l’uomo era arrivato in ospedale in arresto cardiaco. «Nel corso dell’esame – prosegue la nota -sono state identificate lesioni cutanee che clinicamente fanno sospettare di Monkeypox». Le autorità cubane hanno disposto l’esame autoptico per avere la conferma definitiva delle cause del decesso. Successivamente la salma sarà fatta rientrare in Italia.

Il lutto

Intanto la notizia è arrivata in Italia, provocando reazioni di incredulità e cordoglio. Germano Mancini, padre di un figlio, era originario di Pescara, ma viveva al Nord da tempo. Da più di 15 anni era a Scorzé, in provincia di Venezia. «Cordoglio da parte mia e della comunità all’Arma e alla famiglia del comandante Mancini – ha detto il sindaco Marcon – I carabinieri qui sono molto presenti e sempre in mezzo alla gente. La perdita del comandante lascia un vuoto ed è per noi un mancanza importante».