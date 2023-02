Un 35enne è stato accoltellato ieri sera a Miano, area a Nord di Napoli. Ignoti lo hanno ferito alla schiena e a un gluteo con un’arma da taglio, in circostanza ancora da chiarire.

Uomo di 35 anni accoltellato a Miano

Il ferimento è avvenuto in via Vittorio Veneto, intorno alle 20 e 30. I Carabinieri della stazione di Secondigliano, dopo aver ricevuto una segnalazione di un uomo accoltellato, sono intervenuti al Cto di Napoli, dove il 35enne – già noto alle forze dell’ordine – è ricoverato. L’uomo, secondo quanto si apprende, è ancora in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Sul caso indagano i Carabinieri, i quali potrebbero sequestrare e analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili del ferimento. Gli occhi elettronici potrebbero infatti aver ripreso la scena e fornire elementi utili agli inquirenti.