“Un mese col Basile”: la Fondazione Giovan Battista Basile, ciclo di eventi in partenariato con la Pro Loco

Al via “Un mese col Basile”: la Fondazione Giovan Battista Basile debutta con un ciclo di eventi in partenariato con la Pro Loco di

Prende ufficialmente il via “Un mese col Basile”, il primo ciclo di eventi promosso dalla Fondazione Giovan Battista Basile in partenariato con la Pro Loco di Giugliano, frutto di un connubio di energie, idee e forze volto alla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario del territorio.

La Fondazione Giovan Battista Basile, nata a Giugliano in Campania nel maggio 2025, si presenta così al mondo della cultura con l’obiettivo di valorizzare l’eredità artistica e letteraria di Giambattista Basile, uno dei massimi protagonisti del Barocco europeo e inventore del genere fiabesco. Il mese di febbraio 2026 segna l’avvio pubblico delle attività della Fondazione, scelta non casuale poiché simbolicamente dedicata all’autore de Lo cunto de li cunti (Pentamerone), opera fondativa della fiaba moderna.

“Un mese col Basile” rappresenta un percorso culturale pensato come ponte tra le radici storiche e culturali di Giugliano e il futuro, con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani e delle nuove generazioni. Costituita da rappresentanti del mondo della cultura, dell’imprenditoria e del sociale, la Fondazione opera nei settori artistico, teatrale e musicale, ponendosi come punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale locale e campano.

Il programma, realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Giugliano, con l’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno – Costa di Licola – Lago Falciano e con il patrocinio del Comune di Giugliano, prevede un ricco calendario di mostre, concerti, incontri letterari, attività formative e appuntamenti dedicati alle scuole.

Con “Un mese col Basile”, la Fondazione Giovan Battista Basile, insieme alla Pro Loco cittadina, avvia il proprio cammino pubblico riaffermando il valore della fiaba, della memoria e della cultura come strumenti vivi di identità, crescita e futuro per la comunità.